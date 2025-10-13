9.047
Wendemanöver geht schief: Mercedes und Straßenbahn krachen am Großen Garten zusammen
Dresden - Der nächste Straßenbahn-Unfall in Dresden - diesmal am Großen Garten!
Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, kollidierten ein Mercedes GLC und die Tram der Linie 4 auf der Tiergartenstraße gegen 13.30 Uhr.
Nach ersten Informationen soll der 84-jährige Fahrer bei einem Wendemanöver die von hinten kommende Bahn übersehen haben. Die Tram krachte daraufhin in den SUV.
Der Mercedes-Fahrer wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.
Die genaue Schadenssumme ist noch unklar. Die Tiergartenstraße war während der Unfallaufnahme gesperrt, die Linien 4 und 13 mussten umgeleitet werden.
Titelfoto: Roland Halkasch