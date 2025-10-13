 9.047

Wendemanöver geht schief: Mercedes und Straßenbahn krachen am Großen Garten zusammen

In Dresden kollidierte mal wieder eine Straßenbahn mit einem Auto.

Von Linda Drewanz

Dresden - Der nächste Straßenbahn-Unfall in Dresden - diesmal am Großen Garten!

Die Tiergartenstraße musste zwischenzeitlich gesperrt werden.

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, kollidierten ein Mercedes GLC und die Tram der Linie 4 auf der Tiergartenstraße gegen 13.30 Uhr.

Nach ersten Informationen soll der 84-jährige Fahrer bei einem Wendemanöver die von hinten kommende Bahn übersehen haben. Die Tram krachte daraufhin in den SUV.

Der Mercedes-Fahrer wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Die Unfallursachenermittlung läuft.

Die genaue Schadenssumme ist noch unklar. Die Tiergartenstraße war während der Unfallaufnahme gesperrt, die Linien 4 und 13 mussten umgeleitet werden.

