Was macht der denn da? Mercedes steckt auf Treppe fest
Dresden - Auf einer Treppe vor einer Lidl-Filiale in Dresden-Plauen ereignete sich ein ungewöhnlicher Unfall.
So bestätigte ein Sprecher des Abschleppdienstes, dass dieser am Mittwochmittag zu einem etwas kuriosen Einsatz gerufen wurde.
Vor einer Lidl-Filiale an der Kreuzung zwischen der Chemnitzer Straße und der Würzburger Straße hat eine Mercedes B-Klasse anscheinend die Ausfahrt vom Parkplatz verfehlt und ist eine Treppe - zumindest bis zur Hälfte - hinuntergefahren.
Jedoch setzte der Wagen auf halbem Wege auf und blieb stecken, weshalb der Abschleppdienst zur Rettung eilen musste.
Mit gleich zwei Fahrzeugen musste der Abschleppdienst das Auto aus der misslichen Lage befreien.
Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.
Titelfoto: Roland Halkasch