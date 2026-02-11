Was macht der denn da? Mercedes steckt auf Treppe fest

Dresden - Auf einer Treppe vor einer Lidl-Filiale in Dresden -Plauen ereignete sich ein ungewöhnlicher Unfall.

Die Mercedes B-Klasse setzte an der obersten Treppenstufe auf und konnte sich selbst nicht mehr aus der Situation befreien. © Roland Halkasch

So bestätigte ein Sprecher des Abschleppdienstes, dass dieser am Mittwochmittag zu einem etwas kuriosen Einsatz gerufen wurde.

Vor einer Lidl-Filiale an der Kreuzung zwischen der Chemnitzer Straße und der Würzburger Straße hat eine Mercedes B-Klasse anscheinend die Ausfahrt vom Parkplatz verfehlt und ist eine Treppe - zumindest bis zur Hälfte - hinuntergefahren.

Jedoch setzte der Wagen auf halbem Wege auf und blieb stecken, weshalb der Abschleppdienst zur Rettung eilen musste.