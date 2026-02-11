 856

Was macht der denn da? Mercedes steckt auf Treppe fest

Vor einer Lidl-Filiale auf der Kreuzung Chemnitzer Straße/Würzburger Straße ist eine Mercedes B-Klasse eine Treppe hinuntergefahren.

Von Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Auf einer Treppe vor einer Lidl-Filiale in Dresden-Plauen ereignete sich ein ungewöhnlicher Unfall.

Die Mercedes B-Klasse setzte an der obersten Treppenstufe auf und konnte sich selbst nicht mehr aus der Situation befreien.
So bestätigte ein Sprecher des Abschleppdienstes, dass dieser am Mittwochmittag zu einem etwas kuriosen Einsatz gerufen wurde.

Vor einer Lidl-Filiale an der Kreuzung zwischen der Chemnitzer Straße und der Würzburger Straße hat eine Mercedes B-Klasse anscheinend die Ausfahrt vom Parkplatz verfehlt und ist eine Treppe - zumindest bis zur Hälfte - hinuntergefahren.

Jedoch setzte der Wagen auf halbem Wege auf und blieb stecken, weshalb der Abschleppdienst zur Rettung eilen musste.

Wie genau es zu dem Treppensturz kam, ist noch unklar.
Zwei Fahrzeuge des Abschleppdienstes waren vonnöten, um das Auto von der Treppe zu bergen.
Zwei Fahrzeuge des Abschleppdienstes waren vonnöten, um das Auto von der Treppe zu bergen.  © Roland Halkasch

Mit gleich zwei Fahrzeugen musste der Abschleppdienst das Auto aus der misslichen Lage befreien.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

