VW-Fahrerin erfasst Fußgänger in Pieschen

Dresden - In Pieschen waren am Morgen ein Auto und ein Fußgänger in einen Crash verwickelt.

Am Dienstagmorgen krachte es auf der Leipziger Straße nahe der Haltestelle "Alexander-Puschkin-Platz". © privat

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 8.35 Uhr auf der Leipziger Straße.

Eine 42-Jährige war kurz vor der Haltestelle "Alexander-Puschkin-Platz" mit ihrem VW Sharan aus einer Einfahrt heraus nach rechts stadteinwärts auf die Leipziger Straße abgebogen. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen ihrem Fahrzeug und einem Fußgänger, der in diesem Moment über die Straße lief.

Der Fußgänger wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die 42-jährige VW-Fahrerin blieb unverletzt.

Aufgrund des Vorfalls kam es im öffentlichen Nahverkehr zu Einschränkungen. Mehrere Bahnen stauten sich hintereinander auf der Leipziger Straße.