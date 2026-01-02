Straßenbahnen kollidiert: DVB müssen Linien umleiten

Dresden - Störung im ÖPNV! Am Freitagmittag sind zwei Straßenbahnen in der Pirnaischen Vorstadt von Dresden zusammengestoßen.

Eine Kollision zweier Straßenbahnen sorgte am Freitagmittag im Bereich der Haltestelle "Hygienemuseum" für Behinderungen. © TAG24

"Es gab an der Haltestelle 'Hygienemuseum' einen leichten Auffahrunfall", erklärte DVB-Sprecher Christian Schmidt (48) gegenüber TAG24. Die Ursache dafür sei noch unklar.

In die Kollision war eine neue Straßenbahn der Linie 9 sowie ein älteres Modell der Linie 12 verwickelt. "Die betroffenen Fahrgäste mussten auf spätere Verbindungen ausweichen", so Schmidt weiter.

Beide Fahrzeuge seien zum Straßburger Platz auf ein Betriebsgleis vorgerückt, wo nun die Unfallaufnahme erfolge.

Dass zwei Straßenbahnen am Hygienemuseum hintereinander halten, ist laut Schmidt normal. "Es handelt sich um eine Doppelhaltestelle."