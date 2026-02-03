 2.528

Mann wird von eigenem Auto eingeklemmt und schwer verletzt

Am Dienstag wurde ein 44-Jähriger auf der Hugo-Küttner-Straße in Pirna zwischen Fahrertür und Fahrzeug eingeklemmt und erlitt dadurch schwere Verletzungen.

Von Nick-Fabrice Vetter

Pirna - Nichtsahnend startete ein Mann aus Pirna am Montag seinen Ford Tourneo. Plötzlich fuhr der Transporter los und riss den 44-Jährigen mit.

Der 44-Jährige schien vergessen zu haben, dass noch ein Gang eingelegt war. Der Van fuhr sofort los, als der Mann die Zündung betätigte.
© Marko Förster

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 13.35 Uhr auf der Hugo-Küttner-Straße.

Demnach stand der 44-Jährige in der geöffneten Fahrertür des Fords und startete den Wagen. Offenbar hatte er jedoch vergessen, dass noch ein Gang eingelegt war.

Der Van machte ruckartig einen Satz nach vorn und schleifte den hilflosen Mann noch ein Stück an einer Hauswand entlang, bis er schließlich zum Stehen kam.

Am Ende wurde der 44-Jährige zwischen der Hauswand und der Fahrertür eingeklemmt.

Der Mann erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen.
© Marko Förster

Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf knapp 10.000 Euro.

Titelfoto: Marko Förster

