Fußgänger von Straßenbahn erfasst: Tram muss angehoben werden

Dresden - Schock am Freitagnachmittag in der Dresdner Südvorstadt! Eine Straßenbahn ist dort mit einer Person kollidiert.

Eine Tram der Linie 3 hat bei der Einfahrt in die Haltestelle "Reichenbachstraße" eine Person erfasst. © Roland Halkasch

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, hatte eine Tram der Linie 3 in Richtung Hauptbahnhof kurz nach 15.30 Uhr einen Fußgänger an der Haltestelle "Reichenbachstraße" erfasst.

"Der Einsatz läuft derzeit noch", erklärte ein Sprecher. Ob die Person den Zusammenstoß überlebt habe, sei derzeit noch unklar.

Die Feuerwehr ist mit hydraulischem Gerät vor Ort, um den Stadtbahnwagen vom Typ "NGT DX DD" anzuheben und den Verunfallten zu bergen.

Ein Kriseninterventionsteam kümmert sich um den Straßenbahnfahrer.