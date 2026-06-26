Fußgänger von Straßenbahn erfasst: Tram muss angehoben werden

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Schock am Freitagnachmittag in der Dresdner Südvorstadt! Eine Straßenbahn ist dort mit einer Person kollidiert.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Schock am Freitagnachmittag in der Dresdner Südvorstadt! Eine Straßenbahn ist dort mit einer Person kollidiert.

Eine Tram der Linie 3 hat bei der Einfahrt in die Haltestelle "Reichenbachstraße" eine Person erfasst.
Eine Tram der Linie 3 hat bei der Einfahrt in die Haltestelle "Reichenbachstraße" eine Person erfasst.  © Roland Halkasch

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, hatte eine Tram der Linie 3 in Richtung Hauptbahnhof kurz nach 15.30 Uhr einen Fußgänger an der Haltestelle "Reichenbachstraße" erfasst.

"Der Einsatz läuft derzeit noch", erklärte ein Sprecher. Ob die Person den Zusammenstoß überlebt habe, sei derzeit noch unklar.

Die Feuerwehr ist mit hydraulischem Gerät vor Ort, um den Stadtbahnwagen vom Typ "NGT DX DD" anzuheben und den Verunfallten zu bergen.

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Dresden Unfall Auf Kreuzung erfasst: Radfahrer nach Unfall im Krankenhaus

Ein Kriseninterventionsteam kümmert sich um den Straßenbahnfahrer.

Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort, um die Bergung zu unterstützen.
Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort, um die Bergung zu unterstützen.  © xcitepress/Tyran Sobadky
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Der Tram-Betrieb ist im Bereich der Haltestelle unterbrochen. Die Linien 3 und 8 müssen umgeleitet werden. Ebenso können Busse der Linie 66 und der sonstige Verkehr auf der Fritz-Löffler-Straße in stadtauswärtige Richtung derzeit nicht rollen.

Titelfoto: xcitepress/Tyran Sobadky

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