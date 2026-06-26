Fußgänger von Straßenbahn erfasst: Tram muss angehoben werden
Dresden - Schock am Freitagnachmittag in der Dresdner Südvorstadt! Eine Straßenbahn ist dort mit einer Person kollidiert.
Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, hatte eine Tram der Linie 3 in Richtung Hauptbahnhof kurz nach 15.30 Uhr einen Fußgänger an der Haltestelle "Reichenbachstraße" erfasst.
"Der Einsatz läuft derzeit noch", erklärte ein Sprecher. Ob die Person den Zusammenstoß überlebt habe, sei derzeit noch unklar.
Die Feuerwehr ist mit hydraulischem Gerät vor Ort, um den Stadtbahnwagen vom Typ "NGT DX DD" anzuheben und den Verunfallten zu bergen.
Ein Kriseninterventionsteam kümmert sich um den Straßenbahnfahrer.
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Der Tram-Betrieb ist im Bereich der Haltestelle unterbrochen. Die Linien 3 und 8 müssen umgeleitet werden. Ebenso können Busse der Linie 66 und der sonstige Verkehr auf der Fritz-Löffler-Straße in stadtauswärtige Richtung derzeit nicht rollen.
Titelfoto: xcitepress/Tyran Sobadky