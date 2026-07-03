Großeinsatz in der Innenstadt: Straßenbahn kracht mit Lkw zusammen, sechs Menschen verletzt!

Dresden - Großeinsatz in der Dresdner Innenstadt! Eine Straßenbahn ist am Freitagvormittag mit einem Lkw zusammengekracht, mehrere Menschen wurden verletzt.

Die Fahrerkabine der Straßenbahn wurde mächtig demoliert. © Roland Halkasch

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 10.15 Uhr an der Ecke Ammonstraße/Rosenstraße in der Nähe der Haltestelle Freiberger Straße.

Wie genau es zu der Kollision kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Klar ist: Die Straßenbahn ist infolge des Crashs aus den Schienen gedrückt worden, wie die Dresdner Feuerwehr auf Threads weiter mitteilte.

Bilder zeigen, wie die Fahrerkabine der Straßenbahn komplett demoliert wurde. Angaben zu dem Zustand des Lkw- oder Bahn-Fahrers konnte die Polizei noch nicht machen.

Sechs Menschen, die sich in der Bahn befunden haben, wurden jedoch leicht verletzt. Die Feuerwehr löste zudem einen MANV-Alarm aus und warnte die Krankenhäuser vor einer möglicherweise größeren Anzahl von Patienten.