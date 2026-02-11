 2.588

Unfall in Mickten: Rolli-Fahrer von Golf erwischt

Dienstagmittag ist ein Senior (75) im Norden von Dresden mit seinem Elektrorollstuhl über den Haufen gefahren worden.

Von Marcus Scholz

Dresden - Augen auf im Straßenverkehr! Dienstagmittag ist ein Senior (75) im Norden von Dresden mit seinem Elektrorollstuhl über den Haufen gefahren worden.

Der Rolli-Fahrer hatte Glück, er wurde nur leicht verletzt. (Symbolbild)
Der Rolli-Fahrer hatte Glück, er wurde nur leicht verletzt. (Symbolbild)  © 123rf/yourapechkin

Der 75-Jährige war gegen 13 Uhr gerade dabei, mit seinem Gefährt die Treidlerstraße im Stadtteil Mickten zu überqueren. Plötzlich machte es bums!

Ein Golf-Fahrer (46), der rückwärts fuhr, erfasste den Senior mit seinem Auto.

Dabei sei der 75-Jährige leicht verletzt worden. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Seat kracht mit Rettungswagen zusammen: Vier Verletzte
Dresden Unfall Seat kracht mit Rettungswagen zusammen: Vier Verletzte

Wer von den beiden Verkehrsteilnehmern schuld am Unfall hatte, ist noch unklar. Es werde ermittelt, so die Polizei auf TAG24-Nachfrage.

Die Treidlerstraße liegt nur einen Steinwurf vom Dresdner Elbepark entfernt und ist beidseitig gesäumt von Parkbuchten.

Titelfoto: 123rf/yourapechkin

Mehr zum Thema Dresden Unfall: