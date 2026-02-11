Unfall in Mickten: Rolli-Fahrer von Golf erwischt

Dresden - Augen auf im Straßenverkehr! Dienstagmittag ist ein Senior (75) im Norden von Dresden mit seinem Elektrorollstuhl über den Haufen gefahren worden.

Der Rolli-Fahrer hatte Glück, er wurde nur leicht verletzt. (Symbolbild) © 123rf/yourapechkin

Der 75-Jährige war gegen 13 Uhr gerade dabei, mit seinem Gefährt die Treidlerstraße im Stadtteil Mickten zu überqueren. Plötzlich machte es bums!

Ein Golf-Fahrer (46), der rückwärts fuhr, erfasste den Senior mit seinem Auto.

Dabei sei der 75-Jährige leicht verletzt worden. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Wer von den beiden Verkehrsteilnehmern schuld am Unfall hatte, ist noch unklar. Es werde ermittelt, so die Polizei auf TAG24-Nachfrage.