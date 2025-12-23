Heftiger Sturz in Cotta: Mann schwer verletzt im Krankenhaus
Dresden-Kemnitz - Kurz nach Mitternacht verletzte sich ein Radfahrer in Dresden-Cotta schwer.
Wie die Polizei mitteilte, stürzte ein 51-Jähriger in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 0.20 Uhr im Stadtteil Dresden-Kemnitz auf der Meißner Landstraße.
Der Mann war demnach stadtauswärts unterwegs, als er in Höhe der Straße Pfaffengrund aus bisher ungeklärten Gründen plötzlich stürzte.
Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, weswegen er kurze Zeit später in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden musste.
Einen Sachschaden gab es ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge nicht.
