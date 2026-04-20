In Pieschen hat es gekracht: Straßenbahnverkehr gestoppt!
Dresden - In Dresden-Pieschen kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, der zu Verkehrsbehinderungen im Linienverkehr der DVB führte.
Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage mitteilt, sind am Montag gegen 9.50 Uhr auf der Großenhainer Straße in Höhe der Coswiger Straße zwei Autos zusammengestoßen.
Unter den beteiligten Fahrzeugen befand sich auch ein Dacia, der im vorderen Bereich sichtbar beschädigt wurde.
Durch den Aufprall wurde zudem eine Frau verletzt. Wie schwer ihre Verletzungen sind, wie es zu dem Unfall kam und in welcher Höhe sich der Sachschaden bewegt, ist derzeit noch unklar.
Die Polizei ist noch vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.
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Infolge des Unfalls kam es zu Verkehrseinschränkungen, weshalb auch die Linie 3 umgeleitet werden musste, da die Haltestelle "Zeithainer Straße" nicht bedient werden konnte. Mehrere Bahnen stauten sich hinter der Unfallstelle.
Mittlerweile ist der Einsatz laut DVB jedoch beendet. "Mit Verspätungen ist noch zu rechnen", so ein Sprecher auf X.
Titelfoto: Bildmontage: TAG24