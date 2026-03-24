Kreuzungscrash in Pirna: 39-jähriger Fahrer schwer verletzt

Pirna - Heftige Szenen am Montagnachmittag: Gegen 15.35 Uhr krachte es auf der S172 in Pirna heftig. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.

Die Kreuzung musste etwa zwei Stunden lang vollständig gesperrt werden. © xcitepress/Christian Essler

Nach Informationen der Polizei kollidierten zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich Fabrikstraße/Heidenauer Straße.

Ein 39-jähriger Mazda-Fahrer auf der Fabrikstraße unterwegs und wollte an der Ampelkreuzung nach links auf die Dresdner Straße abbiegen.

Dabei stieß er mit einem Mercedes zusammen, der von links kam und von einem 26-Jährigen gesteuert wurde.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt.

Der 39-Jährige erlitt schwere Verletzungen, die 26-jährige Beifahrerin im Mercedes wurde leicht verletzt. Beide mussten medizinisch versorgt werden.