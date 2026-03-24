Kreuzungscrash in Pirna: 39-jähriger Fahrer schwer verletzt
Pirna - Heftige Szenen am Montagnachmittag: Gegen 15.35 Uhr krachte es auf der S172 in Pirna heftig. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.
Nach Informationen der Polizei kollidierten zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich Fabrikstraße/Heidenauer Straße.
Ein 39-jähriger Mazda-Fahrer auf der Fabrikstraße unterwegs und wollte an der Ampelkreuzung nach links auf die Dresdner Straße abbiegen.
Dabei stieß er mit einem Mercedes zusammen, der von links kam und von einem 26-Jährigen gesteuert wurde.
Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt.
Der 39-Jährige erlitt schwere Verletzungen, die 26-jährige Beifahrerin im Mercedes wurde leicht verletzt. Beide mussten medizinisch versorgt werden.
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Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, musste die Kreuzung ab 15.54 Uhr vollständig gesperrt werden. Erst gegen 17.51 Uhr konnte der Verkehr wieder teilweise freigegeben werden - zunächst war die Stelle nur einspurig passierbar.
Erstmeldung vom 23. März, 19.51 Uhr. Zuletzt aktualisiert am 24. März, 15.10 Uhr.
Titelfoto: Marko Förster