Laster erfasst Fußgängerin am Großen Garten: Frau (†86) stirbt

In Dresden auf der Lennéstraße ereignete sich am Freitag ein tödlicher Unfall.

Von Anne-Sophie Mielke

Dresden - Tragischer Unfall am Großen Garten! Am Vormittag erfasste ein Laster eine Fußgängerin, die 86-Jährige wurde dabei schwer verletzt und verstarb wenig später.

Auf der Lennéstraße in Dresden wurde am Freitagvormittag eine Fußgängerin (†86) von einem Laster erfasst.
Auf der Lennéstraße in Dresden wurde am Freitagvormittag eine Fußgängerin (†86) von einem Laster erfasst.  © privat

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden TAG24 gegenüber bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 11.20 Uhr auf der Lennéstraße nahe dem Rudolf-Harbig-Stadion.

Die 86-Jährige lief in Höhe der Lingnerallee über die Straße in Richtung Großer Garten. Plötzlich wurde sie von einem Laster (Fahrer 35) erfasst und schwer verletzt.

Die Frau verstarb kurz darauf im Krankenhaus.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Nummer 0351/ 483 22 33.

Das 86-jährige Unfallopfer starb wenig später im Krankenhaus.
Das 86-jährige Unfallopfer starb wenig später im Krankenhaus.  © privat

Tödlicher Unfall am Großen Garten

Die Lennéstraße war am Vormittag voll gesperrt.

Auch der öffentliche Nahverkehr war vom Unfall betroffen. Gegen 11.44 Uhr konnten die Trams der Linien 8, 10 und 13 aber wieder verkehren.

Fahrgäste sollten allerdings mit Verspätungen rechnen, so die Dresdner Verkehrsbetriebe auf "X".

Erstmeldung von 12 Uhr, zuletzt aktualisiert um 14.06 Uhr.

