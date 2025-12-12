Illegales Rennen und gefährlicher Spurwechsel: Polizei sucht Zeugen

Dresden - Sowohl am 8. Dezember als auch am 10. Dezember kam es in Dresden zu Verkehrsunfällen, bei denen beteiligte Fahrzeuge unerlaubt weiterfuhren. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Die Polizei bittet um Hinweise zu beiden Vorfällen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Am 8.12. ereignete sich gegen 21.55 Uhr in Dresden-Leuben der erste Vorfall.

Auf der Breitscheidstraße sollen sich nach aktuellem Ermittlungsstand zwei Autofahrer ein verbotenes Rennen geliefert haben.

Dabei verlor der 21-jährige Fahrer eines VW Passat die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte unter anderem gegen ein Verkehrsschild sowie einen Baum. Der junge Mann wurde dabei leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Das zweite beteiligte Fahrzeug - ein weißes Auto - setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.