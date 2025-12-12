Audi schleudert nach Crash mit Sattelzug gegen Wohnmobil: Autobahndreieck Dresden-Nord gesperrt

Dresden - Am Vormittag krachte es am Autobahndreieck Dresden -Nord: Das Manöver eines Sattelzugfahrers (29) zog gleich zwei Unfälle nach sich. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt.

Bei einem Unfall am Autobahndreieck Dresden-Nord wurde eine 46-Jährige schwer verletzt. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden auf TAG24-Anfrage bestätigt, ereignete sich der Unfall mit drei Fahrzeugen gegen 8.50 Uhr.

Ein Sattelzug, der aus Görlitz in Richtung Chemnitz unterwegs war, wechselte die Fahrspur und stieß dabei gegen einen Audi A1.

Daraufhin drehte sich das Auto und landete auf der linken Spur. Dort kollidiere der Audi frontal mit einem Ford-Wohnmobil.

Laut dem Polizeisprecher wurde die 46-jährige Audi-Fahrerin bei dem Crash schwer verletzt. Der Lenker (54) des Wohnmobils erlitt wie auch der 29-jährige Sattelzugfahrer leichte Verletzungen.

Es entstand ein Sachschaden von rund 41.000 Euro.