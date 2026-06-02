Lauter Knall in Bühlau: Zwei Verletzte nach Frontal-Crash

Dresden - Heftiger Verkehrsunfall in der Grundstraße im Dresdner Stadtteil Bühlau. Dabei wurden am Montagnachmittag zwei Männer verletzt.

Am Montag stieß ein 53-jähriger Fahrer eines Ford Puma (r.) mit einem entgegenkommenden Chevrolet Aveo (Fahrer 83) zusammen. © Fotomontage/Foto © Roland Halkasch

Gegen 16.40 Uhr knallte es nahe dem Abzweig Elisabeth- und Grundstraße. Wie die Dresdner Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, geriet dort ein 53-jähriger Fahrer eines Ford Puma nach links in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Chevrolet Aveo (Fahrer 83) zusammen.

Die zwei beteiligten Männer wurden bei dem Vorfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr sicherte den Unfallort ab, um ausgetretene Betriebsstoffe zu beseitigen.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen rund um den Zusammenstoß dauern an.