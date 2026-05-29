Innerhalb einer Stunde: Drei Radfahrer bei Unfällen verletzt

Dresden - Am Donnerstagmorgen sind innerhalb einer Stunde in verschiedenen Dresdner Stadtteilen drei Radfahrer angefahren und verletzt worden.

Am Donnerstag kam es in Dresden erneut zu mehreren Unfällen mit Radfahrern. (Archivfoto) © Christian Juppe

Wie die Polizei am Freitagvormittag mitteilte, war ein 47-Jähriger im Stadtteil Löbtau mit einem E-Bike auf der linken Fahrbahnseite der Wernerstraße in Richtung Löbtauer Straße unterwegs.

Zur gleichen Zeit kam eine 33-Jährige mit einem VW aus einer Ausfahrt und stieß beim Abbiegen auf die Wernerstraße mit dem von rechts kommenden Radler zusammen. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

In Blasewitz fuhr ein 23-Jähriger auf dem Fußweg des Käthe-Kollwitz-Ufers auf der linken Seite in Richtung Terrassenufer. Beim Überqueren der Schubertstraße wurde er von einem Opel Astra erfasst. Dessen Fahrerin (39) wollte vom Käthe-Kollwitz-Ufer links auf die Schubertstraße abbiegen.

Der junge Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt hier rund 3000 Euro.