Innerhalb einer Stunde: Drei Radfahrer bei Unfällen verletzt
Dresden - Am Donnerstagmorgen sind innerhalb einer Stunde in verschiedenen Dresdner Stadtteilen drei Radfahrer angefahren und verletzt worden.
Wie die Polizei am Freitagvormittag mitteilte, war ein 47-Jähriger im Stadtteil Löbtau mit einem E-Bike auf der linken Fahrbahnseite der Wernerstraße in Richtung Löbtauer Straße unterwegs.
Zur gleichen Zeit kam eine 33-Jährige mit einem VW aus einer Ausfahrt und stieß beim Abbiegen auf die Wernerstraße mit dem von rechts kommenden Radler zusammen. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.
In Blasewitz fuhr ein 23-Jähriger auf dem Fußweg des Käthe-Kollwitz-Ufers auf der linken Seite in Richtung Terrassenufer. Beim Überqueren der Schubertstraße wurde er von einem Opel Astra erfasst. Dessen Fahrerin (39) wollte vom Käthe-Kollwitz-Ufer links auf die Schubertstraße abbiegen.
Der junge Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt hier rund 3000 Euro.
Zuletzt mehrere Rad-Unfälle in Dresden
In Striesen wurde ebenfalls ein Radler angefahren und verletzt. Der 51-Jährige war auf der Borsbergstraße in Richtung Fetscherplatz unterwegs, als er auf der Kreuzung Krenkelstraße/Borsbergstraße von einem Skoda Kamiq erfasst wurde.
Die 62-jährige Autofahrerin war zuvor auf der Krenkelstraße aus Richtung Haydnstraße unterwegs. Auch hier entstand ein Sachschaden, den die Polizei auf etwa 1000 Euro schätzt.
Alle drei Radunfälle ereigneten sich am Donnerstagmorgen zwischen 6.40 Uhr und 7.35 Uhr, teilten die Beamten weiter mit.
Schon am Montag gab es in Dresden mehrere Crashs, an denen Radfahrer beteiligt waren. Bei einem verletzte sich sogar ein Fußgänger schwer.
Titelfoto: Christian Juppe