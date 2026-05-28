Mehrere Fahrradunfälle in Dresden: Fußgänger schwer verletzt

Dresden - Mehrere Rad-Crashs in Dresden ! Am Montag gab es drei Unfälle , an denen Fahrradfahrer beteiligt waren.

Die Dresdner Polizei hatte am Mittwoch alle Hände voll zu tun. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Der erste Unfall ereignete sich am Vormittag gegen 11.35 Uhr. Ein 16-jähriger Radfahrer, der auf der Bergstraße in Plauen unterwegs war, wurde leicht verletzt. Er fuhr laut Polizei in Richtung Stadt.

An der Kreuzung Räcknitzhöhe kam ein 67-jähriger Nissan-Qashqai-Fahrer von rechts gefahren. Das Fahrzeug und das Fahrrad stießen zusammen. Der Teenager wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Das zweite Unglück spielte sich gegen 13.05 Uhr auf der Fröbelstraße in Löbtau ab. Ein 43-jähriger Mann kollidierte auf einem Radweg mit einem entgegenkommenden Fahrradfahrer, der zu dieser Zeit auf der falschen Straßenseite unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 43-Jährige und verletzte sich leicht. Der Unbekannte fuhr in Richtung Emerich-Ambros-Ufer davon.