Linienbus kracht mit Kleinbus zusammen: Zwei Verletzte nach Unfall in Dresden

Dresden - Busunfall in Dresden -Zschieren: Am Sonntagabend kollidierte ein Bus der Linie 65 mit einem VW-Kleinbus. Zwei Insassen wurden verletzt.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort im Einsatz. © Daniel Förster

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 18.40 Uhr an der Kreuzung Tronitzer Straße, Ecke Struppener Straße.

Kurz hinter der Haltestelle Tronitzer Straße prallte ein Linienbus aus noch unbekannter Ursache mit einem blauen VW-Kleinbus zusammen.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst eilten zur Unfallstelle. Zwei Personen - eine aus dem Bus der Linie 65 und eine aus dem Kleinbus - wurden leicht verletzt.

Der Bus prallte offenbar in die linke Seite des VW. Womöglich übersah der DVB-Busfahrer beim Abfahren von der Haltestelle den im Überholen befindlichen VW-Bus.

Feuerwehrleute reinigten die Straße, nahmen ausgelaufene Betriebsmittel auf und beseitigten das Splitterfeld.

Der Linienbus der Dresdner Verkehrsbetriebe wurde durch den Unfall auf der Fahrerseite beschädigt.