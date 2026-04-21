21.04.2026 16:54 Mädchen (11) läuft vor Bus auf Straße: Kleintransporter kann nicht mehr bremsen

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Ein Schutzengel hat hier offenbar Schlimmeres verhindert: Am Dienstag ist ein Mädchen im Dresdner Stadtteil Großzschachwitz in einen Unfall verwickelt gewesen.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Ein Schutzengel hat hier offenbar Schlimmeres verhindert: Am Dienstagmorgen ist ein Mädchen (11) im Dresdner Stadtteil Großzschachwitz in einen Unfall verwickelt gewesen. Retter eilten am Dienstagmorgen auf die Pirnaer Landstraße zur Haltestelle "Weißdornstraße". (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa Wie die Polizei mitteilte, lief die Elfjährige kurz nach 6.30 Uhr in Höhe der Haltestelle "Weißdornstraße" vor einem haltenden Bus über die Pirnaer Landstraße. Der Fahrer (60) eines Mercedes Citan, der gerade am Bus vorbeifuhr, konnte dabei nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte das Kind. Es musste mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst behandelt werden. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Robert Michael/dpa