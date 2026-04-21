Er fuhr mit 2,6 Promille durch Dresden: Lkw-Fahrer flüchtet nach Unfall

Dresden - Besorgte Bürger alarmierten am Montagnachmittag die Polizei, nachdem sie einen Lkw bemerkt hatten, dessen Fahrer (47) offenbar nicht mehr fähig war, den Mercedes-Sattelzug zu kontrollieren.

Kurz nach dem Beinahe-Unfall konnte die Polizei den Alkohol-Lenker stoppen. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

In einer Mitteilung der Polizeidirektion Dresden heißt es, dass gegen 15.10 Uhr mehrere Zeugen die 110 wählten, nachdem sie gesehen hatten, wie ein Mann am Steuer eines fahrenden Lkw auf der Stuttgarter Straße im Stadtteil Coschütz offenbar schlief.

Der 47-jährige Serbe kam demnach mehrere Male von der Fahrbahn ab, fuhr jedoch immer wieder weiter. Kurz darauf bretterte er eine Warnbake um und geriet in den Gegenverkehr. Eine Citroen-Fahrerin (68) musste ausweichen und kam ebenfalls von der Fahrbahn ab. Dabei krachte sie gegen einen Zaun und einen Baum, wobei sich ihr Beifahrer (47) leicht verletzte.

Doch trotz des Beinahe-Zusammenstoßes setzte der Lkw-Fahrer seinen Weg fort. Erst auf der B 170 in Richtung Bannewitz konnte er von den zuvor alarmierten Beamten der Polizei gestoppt werden.

Die Ordnungshüter veranlassten einen Atemalkoholtest, der besorgniserregende 2,6 Promille anzeigte.