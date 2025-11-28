Mädchen (13) liegt nach Unfall am Trinitatisplatz schwer verletzt im Krankenhaus

Am Freitagmorgen wurde in Dresden ein Mädchen (13) von einem Skoda-Fahrer (59) erfasst. © Roland Halkasch

Gegen 9.10 Uhr wurde ein Mädchen (13) am Trinitatisplatz im Dresdner Stadtteil Johannstadt von einem Skoda-Fahrer (59) erfasst und schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Vormittag erklärte.

Der Skoda-Fahrer war gerade in Richtung Gerokstraße unterwegs, als die 13-Jährige zu Fuß die Blasewitzer Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß.

Das Mädchen wurde anschließend ins Krankenhaus eingeliefert.

Im Zuge des Rettungseinsatzes wurde die Blasewitzer Straße für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt. Am Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen.