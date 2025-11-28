 5.465

Mädchen (13) liegt nach Unfall am Trinitatisplatz schwer verletzt im Krankenhaus

Am Freitagmorgen wurde in Dresden ein Mädchen von einem Skoda-Fahrer erfasst.

Von Malte Kurtz

Dresden - Schlimmer Unfall am Freitagmorgen!

Am Freitagmorgen wurde in Dresden ein Mädchen (13) von einem Skoda-Fahrer (59) erfasst.
Am Freitagmorgen wurde in Dresden ein Mädchen (13) von einem Skoda-Fahrer (59) erfasst.  © Roland Halkasch

Gegen 9.10 Uhr wurde ein Mädchen (13) am Trinitatisplatz im Dresdner Stadtteil Johannstadt von einem Skoda-Fahrer (59) erfasst und schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Vormittag erklärte.

Der Skoda-Fahrer war gerade in Richtung Gerokstraße unterwegs, als die 13-Jährige zu Fuß die Blasewitzer Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß.

Das Mädchen wurde anschließend ins Krankenhaus eingeliefert.

Polizeiwagen kracht während Einsatz gegen Jeep
Dresden Unfall Polizeiwagen kracht während Einsatz gegen Jeep

Im Zuge des Rettungseinsatzes wurde die Blasewitzer Straße für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt. Am Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Polizei sucht nach Zeugen.
Die Polizei sucht nach Zeugen.  © xcitepress/Lucas Friedenhain

Unter folgender Rufnummer nimmt die Polizeidirektion Dresden sachdienliche Hinweise bezüglich des schweren Unfalls am Trinitatisplatz entgegen: 03514832233.

Titelfoto: Bildmontage: xcitepress/Lucas Friedenhain, Roland Halkasch

Mehr zum Thema Dresden Unfall: