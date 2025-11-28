Mercedes-Fahrerin erfasst Radler am Theaterplatz und verletzt ihn schwer
Dresden - Tragischer Unfall nahe der Haltestelle Theaterplatz in Dresden: Dort ist am Donnerstagabend eine Mercedes-Fahrerin (42) mit einem Radfahrer (64) kollidiert.
Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Unfall um 19.55 Uhr in der Sophienstraße.
Demnach erfasste die Fahrerin einer Mercedes A-Klasse beim Abbiegen von der Sophienstraße nach links auf den Theaterplatz den entgegenkommenden 64-jährigen Biker und verletzte ihn schwer. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab. Davon war auch die Linie 3 betroffen.
Die DVB meldeten auf X, dass die Straßenbahnen in beide Richtungen umgeleitet werden mussten.
Bereits um 20.35 Uhr konnten zumindest die Dresdner Verkehrsbetriebe Entwarnung geben. Die Linie könne wieder die regulären Routen fahren, allerdings sei noch mit Verspätungen zu rechnen.
Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls dauern an.
Erstmeldung: 27. November, 21.08 Uhr; zuletzt aktualisiert: 28. November, 10.47 Uhr.
Titelfoto: privat