Mercedes-Fahrerin erfasst Radler am Theaterplatz und verletzt ihn schwer

Dresden - Tragischer Unfall nahe der Haltestelle Theaterplatz in Dresden : Dort ist am Donnerstagabend eine Mercedes-Fahrerin (42) mit einem Radfahrer (64) kollidiert.

Der Unfall ereignete sich auf der Sophienstraße gegenüber von der Semperoper. © privat

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Unfall um 19.55 Uhr in der Sophienstraße.

Demnach erfasste die Fahrerin einer Mercedes A-Klasse beim Abbiegen von der Sophienstraße nach links auf den Theaterplatz den entgegenkommenden 64-jährigen Biker und verletzte ihn schwer. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab. Davon war auch die Linie 3 betroffen.

Die DVB meldeten auf X, dass die Straßenbahnen in beide Richtungen umgeleitet werden mussten.