Schwerverletzter nach heftigem Verkehrsunfall bei Radeberg

Radeberg/Pulsnitz - Aus bisher ungeklärten Gründen kam ein 41-Jähriger mit seinem Honda von der Straße ab und fuhr auf die Gegenfahrbahn. Ein 42-Jähriger schaffte es nicht mehr, rechtzeitig auszuweichen.

Der Fahrer (42) des VW ID. Buzz konnte dem Falschfahrer auf seiner Fahrbahn nicht mehr ausweichen. © xcitepress/rico loeb

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der schwere Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 8 Uhr auf der Umgehungsstraße S95 zwischen Radeberg und Pulsnitz.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 41-Jährige aus Richtung Radeberg nach Pulsnitz, als er aus bisher ungeklärten Umständen die Kontrolle über seinen Wagen verlor und auf die entgegengesetzte Fahrbahn geriet. In der Gegenrichtung fuhr ein 42-Jähriger mit seinem VW ID. Buzz, der den Zusammenprall nicht mehr verhindern konnte.

Bei dem Crash erlitt der Hondafahrer schwere Verletzungen und wurde obendrein in dem Unfallwrack eingeklemmt. Glücklicherweise konnten ihn die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreien und anschließend den Notfallsanitätern übergeben, die den 41-Jährigen in ein nahe gelegenes Krankenhaus einlieferten.

Der 42-jährige VW-Fahrer erlitt lediglich leichte Verletzungen, doch auch er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.