Unfall am Dresdner Hauptbahnhof: BMW und Hyundai kollidieren an Kreuzung

Dresden - Nahe dem Dresdner Hauptbahnhof sind am Sonntagnachmittag zwei Autofahrer kollidiert.

Am Sonntagnachmittag sind unweit des Dresdner Hauptbahnhofs ein BMW und ein Hyundai ineinander gerauscht. © Erik Frank Hoffmann/SPM Gruppe

Der Unfall ereignete sich gegen 16.40 Uhr an der Kreuzung Bayrische Straße/ Bergstraße, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.

Wie es zu dem Zusammenstoß zwischen dem BMW und einem Hyundai kommen konnte, war derweil noch unklar. Möglicherweise war ein medizinisches Problem bei einem der Autofahrer die Ursache.

Inwieweit die beteiligten Persobeb verletzt worden sind, war ebenfalls noch nicht bekannt. Ein Rettungswagen war vor Ort.

Für erhebliche Verkehrseinschränkungen sorgte der Unfall nicht.