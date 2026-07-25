Motorrad erfasst Fußgänger: 16-Jähriger schwer verletzt

Dresden - Schwerer Unfall am Rande der "Harley Days" in Dresden : Auf der Pieschener Allee ist am Freitagabend ein Motorradfahrer mit einem Fußgänger (16) kollidiert. Der Passant wurde dabei schwer verletzt.

Der Biker erfasste den Jugendlichen mit seiner Harley. © Roland Halkasch

Der Jugendliche war gegen 21.40 Uhr in der Nähe des Heinz-Steyer-Stadions über die Fahrbahn gelaufen, als er plötzlich von der Harley-Davidson erfasst wurde.

Augenzeugen zufolge soll der 16-Jährige durch einen Blick auf sein Handy abgelenkt gewesen sein, während er die Straße betrat.

Nach Angaben der Polizei wurde der Teenager mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der 69-jährige Biker, der nicht mehr ausweichen konnte, zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu.

Zum Zeitpunkt des Unfalls verließen gerade zahlreiche Biker das Festgelände des Motorradfestivals "Harley Days" an der Flutrinne.