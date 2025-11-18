Motorrad kracht am Landtag in Lieferwagen

Dresden - Heftige Kollision in der Dresdner Innenstadt! Am späten Dienstagnachmittag sind zwei Fahrzeuge beim Landtag verunfallt.

Auf Höhe des Landtags ereignete sich am Dienstagnachmittag ein Zusammenstoß. © TAG24

Kurz nach 17 Uhr krachte ein Motorrad auf der Devrientstraße zwischen der Kleinen Packhofstraße und dem Zwingerteich aus noch ungeklärter Ursache in die Seite eines Lieferwagens.

Dabei soll der Zweiradfahrer verletzt worden sein, erklärte die Polizei auf TAG24-Nachfrage.

Weitere Details lagen zunächst nicht vor.

Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort und befragen die Unfallbeteiligten.