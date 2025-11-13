Unfall am Kaufpark in Nickern: Fußgängerin angefahren und schwer verletzt
Dresden - Am Donnerstagmorgen hat es am Kaufpark in Dresden-Nickern gekracht. Die Dohnaer Straße ist in Fahrrichtung Heidenau gesperrt.
Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 8.25 Uhr.
Demnach war der Fahrer eines Baufahrzeuges (31) gerade von der Tschirnhausstraße kommend unterwegs, als er nach rechts in die Dohnaher Straße einbog.
Dabei erfasste er eine Passantin (66), die gerade dabei war, an einer Fußgängerampel die Straße zu passieren. Ob sie zum Zeitpunkt des Unfalls Grün hatte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.
Die 66-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.
Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die etwas zum Unfallhergang sagen können. Ihr habt etwas gesehen oder gehört? Dann meldet Euch bitte unter der Telefonnummer 0351 483 22 33.
