Unfall am Kaufpark in Nickern: Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Dresden - Am Donnerstagmorgen hat es am Kaufpark in Dresden -Nickern gekracht. Die Dohnaer Straße ist in Fahrrichtung Heidenau gesperrt.

An der Dohnaer Straße hat es am Donnerstagmorgen an einer Fußgängerampel gekracht. © TAG24

Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 8.25 Uhr.

Demnach war der Fahrer eines Baufahrzeuges (31) gerade von der Tschirnhausstraße kommend unterwegs, als er nach rechts in die Dohnaher Straße einbog.

Dabei erfasste er eine Passantin (66), die gerade dabei war, an einer Fußgängerampel die Straße zu passieren. Ob sie zum Zeitpunkt des Unfalls Grün hatte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die 66-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.