Crash zwischen Transporter und VW Touran in Bannewitz: B170 gesperrt
Bannewitz - Am Montagmittag ereignete sich zwischen Bannewitz und Possendorf ein Verkehrsunfall - die B170 ist derzeit gesperrt!
Nach ersten TAG24-Informationen soll gegen 10.50 Uhr ein VW Touran mit einem VW-Kleintransporter zusammengestoßen sein.
Zwei Personen sollen bei dem Aufprall verletzt worden sein, eine davon sei ins Krankenhaus gebracht worden.
Die Freiwillige Feuerwehr Bannewitz war im Einsatz und kümmerte sich um ausgetretene Betriebsstoffe.
Weitere Details, etwa zur Höhe des Sachschadens, sind bislang unklar.
Die Polizei bestätigte TAG24 den Unfall sowie die Sperrung der B170, die gegen 13 Uhr dann wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.
zuletzt aktualisiert: 15.03 Uhr
Titelfoto: Roland Halkasch