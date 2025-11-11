Crash zwischen Transporter und VW Touran in Bannewitz: B170 gesperrt

Bannewitz - Am Montagmittag ereignete sich zwischen Bannewitz und Possendorf ein Verkehrsunfall - die B170 ist derzeit gesperrt!

Ersten Informationen zufolge kam eines der Autos in einer Kurve ins Schleudern. © Roland Halkasch

Nach ersten TAG24-Informationen soll gegen 10.50 Uhr ein VW Touran mit einem VW-Kleintransporter zusammengestoßen sein.

Zwei Personen sollen bei dem Aufprall verletzt worden sein, eine davon sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Freiwillige Feuerwehr Bannewitz war im Einsatz und kümmerte sich um ausgetretene Betriebsstoffe.