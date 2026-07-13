Motorradfahrer (27) verletzt aufgefunden: Polizei bittet um Hinweise
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Dresden - Am Freitagabend wurde ein verletzter Motorradfahrer (27) in der Dresdner Heide aufgefunden. Die Polizei bittet nun um Hinweise.
Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilt, wurde am 11. Juli gegen 19.15 Uhr ein verletzter 27-Jähriger auf der Radeberger Landstraße kurz nach dem Abzweig Langebrück mit seiner Suzuki-Maschine aufgefunden.
Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der junge Mann offenbar und prallte gegen eine Leitplanke.
Durch den Unfall wurde er schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.
Die Polizei sucht nun Zeugen, die "Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Unfall" gemacht haben.
Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa