Motorradfahrer (27) verletzt aufgefunden: Polizei bittet um Hinweise

Dresden - Am Freitagabend wurde ein verletzter Motorradfahrer (27) in der Dresdner Heide aufgefunden. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zum Unfallhergang machen? © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilt, wurde am 11. Juli gegen 19.15 Uhr ein verletzter 27-Jähriger auf der Radeberger Landstraße kurz nach dem Abzweig Langebrück mit seiner Suzuki-Maschine aufgefunden.

Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der junge Mann offenbar und prallte gegen eine Leitplanke.

Durch den Unfall wurde er schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

