Stauffenbergallee plötzlich dicht: Das ist der Grund

Dresden - Plötzlich ging hier nichts mehr: Am Montagmittag musste die Stadt einen Abschnitt der Stauffenbergallee in Dresden-Hellerberge sperren. Grund dafür war ein Unfall .

Ein Unfall an der Kreuzung Stauffenbergallee/Hammerweg führte am Montagmittag zur Vollsperrung. (Archivbild) © Steffen Füssel

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, wollte ein 63-Jähriger gegen 13 Uhr vom Hammerweg auf die Stauffenbergallee in Richtung Radeburger Straße abbiegen. "Dabei hat der Mann mit seinem Mercedes-Lkw einen Holzmast der Telekom gestreift", so Sprecher Lukas Reumund (48)

Die Straße hätte daher im Abschnitt von der Kreuzung bis zur B170 vorübergehend nicht mehr befahren werden dürfen. "Der beschädigte Mast drohte umzukippen. Die Telefonleitung hing zudem tief über der Straße (auf etwa 3,20 Metern), sodass eine Durchfahrt nicht sicher gewährleistet werden konnte", erklärte das Rathaus.

Telekom-Techniker hätten sich mittlerweile um die Schadensbehebung gekümmert.

Die Sperrung werde daher im Verlauf des Dienstags aufgehoben "Die Verkehrssicherungsfirma hat gegen 13.15 Uhr den Auftrag dazu erhalten", heißt es.