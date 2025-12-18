Radfahrer nach Unfall schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen

Dresden - Unfall in Dresden : Ein Fahrradfahrer stürzte, nachdem er einem Auto ausgewichen ist. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Ein Fahrradfahrer (49) wich einem Skoda aus und stürzte dabei schwer. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Am Mittwochvormittag fuhr ein Fahrradfahrer (49) gegen 10.40 Uhr von der Bürgerwiese in Richtung Dr.-Külz-Ring über die St. Petersburger Straße.

Wie die Polizei berichtet, bog ein Škoda Enyaq zur selben Zeit nach links, Richtung Pirnaischer Platz, ab. Dabei stießen der Autofahrer (50) und der Fahrradfahrer beinahe zusammen, konnten sich aber rechtzeitig ausweichen und so einen Aufprall verhindern.

Dabei verlor der 49-Jährige jedoch die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Der Mann verletzte sich so schwer, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.