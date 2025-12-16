Toyota kracht in Straßenbahn: Fahrgast verletzt, Behinderungen im ÖPNV

Dresden - Ein Unfall am Dienstagnachmittag in Dresden-Striesen behinderte den ÖPNV. Es kam zu Ausfällen und Verspätungen.

Auf der Stübelallee ereignete sich am Dienstagnachmittag kurz vor der Haltestelle "Lipsiusstraße" ein Zusammenstoß zwischen Auto und Straßenbahn. © TAG24

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, wollte eine Frau (63) mit ihrem Toyota kurz nach 14.30 Uhr auf der Stübelallee Richtung Karcherallee nach links auf die Lipsiusstraße abbiegen. Dabei habe sie die von hinten herannahende Tram übersehen.

"Ein Zusammenstoß war die Folge. Aufgrund des starken Bremsmanövers stürzte eine 82-jährige Frau in der Bahn und verletzte sich leicht", so Polizei-Sprecher Rocco Reichel (57).

Einem Foto zufolge war eine neue Tram vom Typ NGT DX DD der Linie 2 in Richtung Kleinzschachwitz betroffen. Das stadtauswärtige Gleis konnte zeitweise nicht befahren werden.

Laut DVB verkehrte die Linie 1 in Richtung Prohlis ab Postplatz über Prager Straße, Hauptbahnhof Nord, Lennéplatz und Wasaplatz bis Albert-Wolf-Platz.