Radfahrer scheitert mit Überholversuch: Terrassenufer voll gesperrt

Dresden - Nichts ging mehr am Terrassenufer in Dresden ! Wegen eines heftigen Unfalls musste die Straße am Montagnachmittag auf Höhe der Münzgasse voll gesperrt werden.

Wegen eines gestürzten Radfahrers war die Polizei am Terrassenufer im Einsatz. © xcitepress/Lucas Friedenhain

Ein Radfahrer fuhr gegen 14.20 Uhr einem silbernen Transporter in Richtung Käthe-Kollwitz-Ufer hinterher, der sich teilweise auf Radschutzstreifen befand, teilte die Dresdner Polizei auf TAG24-Nachfrage mit.

Der Mann habe dann mit seinem Rad rechts überholen wollen, wobei er plötzlich gestürzt sei. "Ob es eine Berührung gab, ist noch unklar", erklärte ein Sprecher.

Der Geschädigte hätte leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden müssen.

Der Transporter sei weitergefahren. "Bislang wissen wir nicht, ob der Fahrer den Vorfall überhaupt mitbekommen hat", so die Polizei weiter.