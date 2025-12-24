Heftiger Sturz in Cotta: Mann schwer verletzt im Krankenhaus

Dresden-Kemnitz - Kurz nach Mitternacht verletzte sich ein Radfahrer in Dresden-Cotta schwer.

Warum genau der 51-Jährige stürzte, ist noch unklar. (Symbolbild) © 123RF/mikkiorso

Wie die Polizei mitteilte, stürzte ein 51-Jähriger in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 0.20 Uhr im Stadtteil Dresden-Kemnitz auf der Meißner Landstraße.

Der Mann war demnach stadtauswärts unterwegs, als er in Höhe der Straße Pfaffengrund aus bisher ungeklärten Gründen plötzlich stürzte.