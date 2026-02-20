Radlerin prallt in Dresden gegen Autotür: Fahrer lässt schwer verletzte Frau liegen und geht weg

Dresden - Unfassbares Verhalten in der Dresdner Friedrichstadt! Am Donnerstagvormittag hat ein VW-Fahrer eine geschädigte Frau (63) liegen gelassen und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Am Donnerstag sind Rettungskräfte zu einer verunfallten Radfahrerin (63) auf die Berliner Straße alarmiert worden. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Nach Polizei-Angaben war die 63-Jährige kurz vor 10 Uhr mit ihrem Rad auf der Berliner Straße in Richtung Löbtauer Straße unterwegs, als ein Fahrer in seinem geparkten VW plötzlich die Tür öffnete, woraufhin es zur Kollision kam.

Die Frau stürzte und erlitt schwere Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der Verursacher hingegen kümmerte sich nicht um die Radfahrerin, sondern ging einfach davon.

"Die Vernehmung der Frau zur Personenbeschreibung steht noch aus. Uns liegt jedoch das Kennzeichen des Autos vor", erklärte Polizei-Sprecher Lukas Reumund (47) gegenüber TAG24. Man sei daher zuversichtlich, den Flüchtigen zu ermitteln.