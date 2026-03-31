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Schock am Postplatz: Straßenbahn erfasst Fußgänger

Am Dienstagnachmittag ist am Postplatz eine Straßenbahn mit einem Fußgänger zusammengestoßen. Derzeit läuft der Einsatz, die Bahnen werden umgeleitet.

Von Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Schreckmoment an einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in Dresden! Am Postplatz kam es zu einem Unfall mit einer Straßenbahn.

Der Zusammenstoß geschah am Dienstagnachmittag an der Straßenbahnhaltestelle Postplatz. (Archivfoto)
Der Zusammenstoß geschah am Dienstagnachmittag an der Straßenbahnhaltestelle Postplatz. (Archivfoto)  © Thomas Türpe

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, geschah der Unfall gegen 14.50 Uhr am Dienstagnachmittag.

Bisher ist nicht bekannt, ob und wie schwer der Fußgänger bei dem Zusammenstoß verletzt wurde. Ebenfalls unklar ist, ob weitere Menschen zu Schaden gekommen sind.

Der nun laufende Einsatz hat erhebliche Auswirkungen auf den Straßenbahnverkehr in der Dresdner Innenstadt.

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So informieren die DVB über X, dass die Straßenbahnlinien 3, 4, 7, 11, 12 und die Buslinie 68 umgeleitet werden.

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Über die genaueren Umleitungen informieren die DVB auf ihrem X-Profil. Wie lange diese Einschränkungen bestehen bleiben, ist noch offen.

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Titelfoto: Thomas Türpe

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