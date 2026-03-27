Fahrerin kracht mit 2,7 Promille gegen zwei Autos
Dresden - In Dresden-Tolkewitz ist eine betrunkene 61-Jährige gegen zwei Autos gestoßen.
Die Frau war am Donnerstagabend gegen 19.05 Uhr mit ihrem Skoda Citigo auf der Marienberger Straße in Richtung Bodenbacher Straße unterwegs, wie die Polizei am Freitag mitteilte.
Kurz vor der Bellingrathstraße stieß sie gegen einen Škoda Octavia, der am Straßenrand geparkt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug gegen einen davor parkenden Audi geschoben.
Bei dem Unfall wurde die 63 Jahre alte Beifahrerin im Škoda Citigo leicht verletzt.
Der Sachschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt.
Ein Test ergab, dass die Unfallverursacherin mit 2,7 Promille stark alkoholisiert war.
Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme bei der Fahrerin und behielt ihren Führerschein ein. Gegen sie wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.
Titelfoto: Robert Michael/dpa