Fahrerin kracht mit 2,7 Promille gegen zwei Autos

Dresden - In Dresden-Tolkewitz ist eine betrunkene 61-Jährige gegen zwei Autos gestoßen.

Die Polizei veranlasste anlässlich des positiven Alkoholtests eine Blutentnahme bei der betrunkenen Fahrerin. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Die Frau war am Donnerstagabend gegen 19.05 Uhr mit ihrem Skoda Citigo auf der Marienberger Straße in Richtung Bodenbacher Straße unterwegs, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Kurz vor der Bellingrathstraße stieß sie gegen einen Škoda Octavia, der am Straßenrand geparkt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug gegen einen davor parkenden Audi geschoben.

Bei dem Unfall wurde die 63 Jahre alte Beifahrerin im Škoda Citigo leicht verletzt.

Der Sachschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt.

Ein Test ergab, dass die Unfallverursacherin mit 2,7 Promille stark alkoholisiert war.