Vollbremsung wegen Straßenbahn: Vier Verletzte bei Busunfall, Polizei sucht Zeugen

Dresden - Am Dienstagnachmittag wurden auf der Großenhainer Straße in Dresden an der Haltestelle "Liststraße" (Leipziger Vorstadt) bei einem Busunfall mehrere Menschen verletzt.

Kurz nach dem Unglück wurden die Passagiere des Busses medizinisch betreut. © Roland Halkasch

Der Busfahrer der Linie 81 war gegen 15.45 Uhr auf der Großenhainer Straße stadteinwärts in Richtung Bahnhof Neustadt unterwegs, als ihm kurz vor der Einfahrt in die Haltestelle "Liststraße" eine Straßenbahn entgegenkam und auf die Harkortstraße abbog.

Daraufhin musste der 48-Jährige eine Vollbremsung durchführen. Zwar konnte er dadurch einen Zusammenstoß verhindern, jedoch stürzten im Zuge des abrupten Stopps vier Passagiere.

Eine 18-Jährige wurde schwer, zwei weitere Frauen (23 und 62) sowie eine weitere Person leicht verletzt.

Die Linie 81 sowie EV13 waren nach dem Unfall für längere Zeit gesperrt. Auch die Straßenbahnlinien 3 und 13 waren betroffen.