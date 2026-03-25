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Vollbremsung wegen Straßenbahn: Vier Verletzte bei Busunfall, Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Großenhainer Straße in Dresden an der Haltestelle "Liststraße" zu einem Busunfall.

Von Karolin Wiltgrupp, Jennifer Schneider

Dresden - Am Dienstagnachmittag wurden auf der Großenhainer Straße in Dresden an der Haltestelle "Liststraße" (Leipziger Vorstadt) bei einem Busunfall mehrere Menschen verletzt.

Kurz nach dem Unglück wurden die Passagiere des Busses medizinisch betreut.
Kurz nach dem Unglück wurden die Passagiere des Busses medizinisch betreut.  © Roland Halkasch

Der Busfahrer der Linie 81 war gegen 15.45 Uhr auf der Großenhainer Straße stadteinwärts in Richtung Bahnhof Neustadt unterwegs, als ihm kurz vor der Einfahrt in die Haltestelle "Liststraße" eine Straßenbahn entgegenkam und auf die Harkortstraße abbog.

Daraufhin musste der 48-Jährige eine Vollbremsung durchführen. Zwar konnte er dadurch einen Zusammenstoß verhindern, jedoch stürzten im Zuge des abrupten Stopps vier Passagiere.

Eine 18-Jährige wurde schwer, zwei weitere Frauen (23 und 62) sowie eine weitere Person leicht verletzt.

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Die Linie 81 sowie EV13 waren nach dem Unfall für längere Zeit gesperrt. Auch die Straßenbahnlinien 3 und 13 waren betroffen.

Aus noch bislang unbekannter Ursache musste der Bus notbremsen.
Aus noch bislang unbekannter Ursache musste der Bus notbremsen.  © Fotomontage/Roland Halkasch
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Sowohl die Dresdner Polizei als auch Rettungskräfte waren vor Ort.
Sowohl die Dresdner Polizei als auch Rettungskräfte waren vor Ort.  © Roland Halkasch

Die DVB gaben jedoch wenig später über die Plattform X Entwarnung: "Die Linien 81/478 und EV13 bedienen die (H) Liststraße nun wieder am Fahrbahnrand".

Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Unfallursache aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte unter der Rufnummer 0351/4832233.

Erstmeldung vom 24. März, 18.08 Uhr. Aktualisiert am 25. März, um 10.30 Uhr.

Titelfoto: Roland Halkasch

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