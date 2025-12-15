Schwerer Unfall in Dresden: 13-Jährige zwischen Tram und Bahnsteig eingeklemmt

Dresden - Am Montagmorgen wurde ein Mädchen (13) in Dresden von einer Straßenbahn erfasst.

Die Straßenbahn wurde angehoben, sodass die eingeklemmte 13-Jährige befreit werden konnte. © Threads/@feuerwehr_dresden

Die 13-Jährige war gerade auf dem Weg zur Schule, als sie im Bereich der Haltestelle "Reichenbachstraße", gegen 7.38 Uhr, zwischen Straßenbahn und Bahnsteig eingeklemmt wurde, wie die Feuerwehr Dresden am Vormittag mitteilte.

Gegen 8.30 Uhr vermeldete die Feuerwehr die erfolgreiche Rettung des Mädchens. Die Straßenbahn hatte man dafür mithilfe hydraulischer Geräte angehoben, wie Bildaufnahmen zeigen.

Zwischenzeitlich drohte die Bahn umzukippen, da der Bahnsteig aufgrund der Last abzusacken drohte. Nach erfolgreichen Stabilisierungsmaßnahmen konnte die Bergung jedoch fortgesetzt werden.

Die Schülerin wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.

Die Fritz-Löffler-Straße musste aufgrund des Rettungseinsatzes voll gesperrt werden.