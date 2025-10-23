Schwerer Unfall in Dresden: Betrunkener Mann liegt mitten auf den Gleisen

Dresden - Mitten auf den Gleisen lag in der Nacht auf Donnerstag ein Mann (44). Die Straßenbahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Dresdner Polizei sucht Zeugen .

In der Nacht auf Donnerstag wurde ein betrunkener Mann in Dresden von einer Straßenbahn erfasst. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Mit 1,5 Promille auf dem Kessel suchte sich der 44-Jährige wohl einen der ungünstigsten Plätze zum Ausschlafen seines Rausches.

Gegen 1.30 Uhr lag der Mann im Stadtteil Plauen, rund 150 Meter von der Haltestelle "Cämmerswalder Straße" entfernt, direkt auf den Gleisen, wie die Polizeidirektion Dresden am Donnerstagmorgen mitteilte.

Die Fahrerin (63) der Linie 3, die zu diesem Zeitpunkt stadteinwärts fuhr, trat auf die Bremse, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern.

Mit schweren Verletzungen wurde der 44-Jährige anschließend ins Krankenhaus eingeliefert. Die Tram-Fahrerin erlitt einen Schock.