Autofahrerin knallt mit 1,2 Promille gegen Auto – und flüchtet!

Dresden - Diese Fahrerflucht hatte es gleich doppelt in sich: Eine Autofahrerin (61) war mit 1,2 Promille in ihrer Mercedes B-Klasse auf der Naundorfer Straße unterwegs. Hier knallte sie gegen ein anderes Auto – und fuhr dann einfach davon!

Die 61-jährige Autofahrerin muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten. (Symbolfoto) © picture alliance/dpa|Julian Stratenschulte

Wie die Polizei mitteilte, versuchte die 61-Jährige gegen 18.45 Uhr in Mickten ihren Mercedes am Straßenrand zu parken. Allerdings krachte sie beim Rangieren gegen einen geparkten Skoda Octavia.

Das Perfide: Anstatt den Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro zu melden, türmte die Deutsche einfach.

Zeugenhinweisen sei Dank konnten die Beamten die Fahrerflüchtige wenig später stellen.

Mithilfe eines Alkoholtests stellten die Polizisten dann fest, dass die Mercedes-Fahrerin 1,2 Promille intus hatte.