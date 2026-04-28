Autofahrerin knallt mit 1,2 Promille gegen Auto – und flüchtet!

1.617 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Mit 1,2 Promille ist eine Mercedes-Fahrerin (61) gegen einen Skoda Octavia geknallt und anschließend einfach davon gefahren.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Diese Fahrerflucht hatte es gleich doppelt in sich: Eine Autofahrerin (61) war mit 1,2 Promille in ihrer Mercedes B-Klasse auf der Naundorfer Straße unterwegs. Hier knallte sie gegen ein anderes Auto – und fuhr dann einfach davon!

Die 61-jährige Autofahrerin muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten. (Symbolfoto)
Die 61-jährige Autofahrerin muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten. (Symbolfoto)  © picture alliance/dpa|Julian Stratenschulte

Wie die Polizei mitteilte, versuchte die 61-Jährige gegen 18.45 Uhr in Mickten ihren Mercedes am Straßenrand zu parken. Allerdings krachte sie beim Rangieren gegen einen geparkten Skoda Octavia.

Das Perfide: Anstatt den Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro zu melden, türmte die Deutsche einfach.

Zeugenhinweisen sei Dank konnten die Beamten die Fahrerflüchtige wenig später stellen.

Bestatter-Crash: Leichenwagen und Renault krachen zusammen!
Dresden Unfall Bestatter-Crash: Leichenwagen und Renault krachen zusammen!

Mithilfe eines Alkoholtests stellten die Polizisten dann fest, dass die Mercedes-Fahrerin 1,2 Promille intus hatte.

Daraufhin kassierte die Polizei den Führerschein der Trunkenboldin ein. Gegen sie wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und einer Unfallflucht ermittelt.

Titelfoto: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

Mehr zum Thema Dresden Unfall: