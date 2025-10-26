Schwerer Unfall in Dresden-Gorbitz: Mehrere Verletzte, Einsatzkräfte im Großeinsatz
Dresden - Am Sonntagabend kollidierten an der A17-Abfahrt zur B173 in Dresden-Gorbitz drei Fahrzeuge miteinander - mehrere Personen wurden dabei verletzt.
Wie die Polizei Dresden auf Anfrage von TAG24 bestätigte, kam es am Sonntagabend gegen 18.40 Uhr auf der Coventrystraße zu einem schweren Verkehrsunfall.
Fotos vom Unfallort zeigen drei beschädigte Fahrzeuge, zwei Volkswagen und einen Mercedes, die durch den Zusammenstoß teilweise erheblich demoliert wurden. Die Einsatzkräfte sind seitdem mit einem Großaufgebot vor Ort.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurden bei dem Unfall zwei Personen verletzt. Weitere Beteiligte mussten laut TAG24-Informationen vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden. Wie schwer die Verletzungen sind, ist nicht bekannt.
Auch die Unfallursache und die genaue Schadenssumme sind derzeit noch unklar. Laut einem Polizeisprecher laufen die Ermittlungen, die Beamten sind weiterhin vor Ort im Einsatz.
Wegen der Bergungsarbeiten ist der rechte Fahrstreifen gesperrt, sodass es derzeit an der Ausfahrt Gorbitz in Richtung Prag zu Rückstaus kommt, teilte die Polizei Sachsen in ihren Verkehrsmeldungen mit.
Titelfoto: Bildmontage: xcitepress/christian essler