Schwerer Unfall in Dresden-Gorbitz: Mehrere Verletzte, Einsatzkräfte im Großeinsatz

Dresden - Am Sonntagabend kollidierten an der A17 -Abfahrt zur B173 in Dresden-Gorbitz drei Fahrzeuge miteinander - mehrere Personen wurden dabei verletzt.

Drei Autos krachten auf der Coventrystraße zusammen. © xcitepress/Christian Essler

Wie die Polizei Dresden auf Anfrage von TAG24 bestätigte, kam es am Sonntagabend gegen 18.40 Uhr auf der Coventrystraße zu einem schweren Verkehrsunfall.

Fotos vom Unfallort zeigen drei beschädigte Fahrzeuge, zwei Volkswagen und einen Mercedes, die durch den Zusammenstoß teilweise erheblich demoliert wurden. Die Einsatzkräfte sind seitdem mit einem Großaufgebot vor Ort.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden bei dem Unfall zwei Personen verletzt. Weitere Beteiligte mussten laut TAG24-Informationen vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden. Wie schwer die Verletzungen sind, ist nicht bekannt.