Streifenwagen-Crash im Dresdner Westen: Drei Verletzte und 75.000 Euro Schaden
Dresden - Ein Polizeieinsatz ist in einem Verkehrsunfall geendet! Am Dienstagabend sind in Dresden-Cotta zwei Polizistinnen und eine Autofahrerin verletzt worden.
Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bekannt gab, war ein Streifenwagen mit Blaulicht und Sirene auf der Coventrystraße unterwegs. An der Ecke zur Gottfried-Keller-Straße knallte es.
Nach ersten Angaben wollte eine Toyota-Fahrerin (38) die Coventrystraße in Richtung Leutewitzer Ring überqueren, als sie mit dem Polizeiauto zusammen rauschte. Eine offenbar heftige Kollision - den Streifenwagen schleuderte es gegen ein Verkehrsschild sowie einen Lichtmast.
Die Frau am Steuer, laut TAG24-Informationen schwanger, wurde leicht verletzt. Die 29-jährige Polizistin am Steuer sowie eine 25-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt.
Durch den Unfall entstand nach ersten Schätzungen der Polizei einiges an Sachschaden: knapp 60.000 Euro an den Autos sowie noch einmal 15.000 Euro an Schild und Masten. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Ermittlungen dauern an.
