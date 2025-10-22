Streifenwagen-Crash im Dresdner Westen: Drei Verletzte und 75.000 Euro Schaden

Dresden - Ein Polizeieinsatz ist in einem Verkehrsunfall geendet! Am Dienstagabend sind in Dresden-Cotta zwei Polizistinnen und eine Autofahrerin verletzt worden.

Unfall im Dresdner Westen: Der Streifenwagen der Polizei mit sichtbaren Schäden an der Front. © Roland Halkasch

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bekannt gab, war ein Streifenwagen mit Blaulicht und Sirene auf der Coventrystraße unterwegs. An der Ecke zur Gottfried-Keller-Straße knallte es.

Nach ersten Angaben wollte eine Toyota-Fahrerin (38) die Coventrystraße in Richtung Leutewitzer Ring überqueren, als sie mit dem Polizeiauto zusammen rauschte. Eine offenbar heftige Kollision - den Streifenwagen schleuderte es gegen ein Verkehrsschild sowie einen Lichtmast.

Die Frau am Steuer, laut TAG24-Informationen schwanger, wurde leicht verletzt. Die 29-jährige Polizistin am Steuer sowie eine 25-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt.