 2.413

Schwerer Unfall in Pirna: Alkohol-Lenker kippt mit Auto um

In Pirna-Copitz ist ein betrunkener Autofahrer am Montagabend auf der Rudolf-Renner-Straße gegen einen Baum gestoßen und mit seinem Auto umgekippt.

Von Nick-Fabrice Vetter

Pirna-Copitz - Keine Kontrolle und zu viel Alkohol im Blut: So lässt sich der Unfall in Pirna zusammenfassen. Der Pkw kam von der Straße ab und blieb schließlich auf der Seite liegen.

Bei dem Unfall verletzte sich der Autofahrer, sodass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste.
Bei dem Unfall verletzte sich der Autofahrer, sodass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste.  © Marko Förster

Wie die Polizei Dresden und die Feuerwehr Pirna gegenüber TAG24 bestätigten, ereignete sich der Crash am Montagabend gegen 20.10 Uhr im Ortsteil Pirna-Copitz.

Demnach fuhr ein 46-jähriger Deutscher mit seinem schwarzen Opel Corsa auf der Rudolf-Renner-Straße in Richtung Stadtzentrum, als er ein vorausfahrendes Auto überholen wollte.

Doch unmittelbar nach diesem Überholmanöver verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Straße ab und stieß gegen einen Baum. Erst als das Auto auf die Seite kippte, kam es zum Stehen.

Kurioser Crash in Dresden: Transporter baumelt an Unterführung
Dresden Unfall Kurioser Crash in Dresden: Transporter baumelt an Unterführung

Kurz darauf trafen Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sowie ein Notarzt und ein Rettungswagen am Unfallort ein. Der Fahrer musste aufgrund seiner Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Ein zuvor veranlasster Atemalkoholtest schlug positiv an - der Fahrer hatte einen Promillewert von 0,9.

Der alkoholisierte Autofahrer kam von der Straße ab und stieß gegen einen Baum.
Der alkoholisierte Autofahrer kam von der Straße ab und stieß gegen einen Baum.  © Marko Förster
Mithilfe eines Autokrans musste der Opel Corsa zunächst wieder auf seine vier Räder gestellt werden, bevor er durch den Bergedienst abgeschleppt werden konnte.
Mithilfe eines Autokrans musste der Opel Corsa zunächst wieder auf seine vier Räder gestellt werden, bevor er durch den Bergedienst abgeschleppt werden konnte.  © Marko Förster

In den nachfolgenden Stunden war die Rudolf-Renner-Straße für den weiteren Autoverkehr gesperrt.

Mithilfe eines Autokrans musste zunächst der Kleinwagen wieder aufgerichtet werden, bevor der Abschlepp- und Bergedienst das Unfallauto mitnehmen konnte.

Titelfoto: Marko Förster

Mehr zum Thema Dresden Unfall: