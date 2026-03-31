Straßenbahn erfasst Fußgänger am Postplatz: Mann im Krankenhaus

Dresden - Schreckmoment an einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in Dresden ! Am Postplatz kam es zu einem Unfall mit einer Straßenbahn.

Der Zusammenstoß geschah am Dienstagnachmittag an der Straßenbahnhaltestelle Postplatz. (Archivfoto) © Thomas Türpe

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, geschah der Unfall gegen 14.50 Uhr am Dienstagnachmittag.

Nach bisherigen Erkenntnisstand wurde ein 49-Jähriger von der Straßenbahn erfasst und durch den Unfall verletzt. Der Mann musste nach dem Zusammenstoß in ein Krankenhaus gebracht werden. Noch ist unklar, wie schwer die Verletzungen des Fußgängers tatsächlich sind.

Der Fahrer (60) der Straßenbahn stand nach dem Zusammenprall unter Schock.

Der laufende Einsatz hatte erhebliche Auswirkungen auf den Straßenbahnverkehr in der Dresdner Innenstadt.

So informierten die DVB über X, dass die Straßenbahnlinien 3, 4, 7, 11, 12 und die Buslinie 68 umgeleitet werden mussten.