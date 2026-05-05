Straßenbahn entgleist bei Unfall mit Bus: 30 Verletzte
Von Anne-Sophie Mielke, Jakob Anders
Cotta - Eine Straßenbahn und ein Linienbus sind am Dienstagmorgen in Dresden-Briesnitz zusammengestoßen. 30 Personen wurden verletzt!
Wie ein Sprecher der Dresdner Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall kurz vor 9 Uhr auf der Cossebauder Straße/Ecke Warthaer Straße nahe der Haltestelle "Cossebauder Straße".
Aus bisher noch ungeklärter Ursache war dort ein Bus der Linie 68 aus der Warthaer Straße kommend mit einer Straßenbahn der Linie 12 kollidiert. Diese war aus der Cossebauder Straße gekommen. Infolge des heftigen Zusammenstoßes entgleiste die Tram in der Kurve.
Die Fahrgäste wurden durch den Aufprall sowohl im Bus als auch in der Bahn umhergeschleudert. Dabei verletzten sich 30 Personen (Stand 11.40 Uhr). Darunter auch die beiden Fahrzeugführer, die zudem psychologisch betreut wurden.
Fünf Personen mussten anschließend in Krankenhäuser gebracht werden. Die anderen 25 Leicht-Verletzten wurden vor Ort versorgt und konnten den Unfallort anschließend selbstständig verlassen.
In der Straßenbahn befand sich laut TAG24-Informationen auch eine Kita-Gruppe. Unter den Kindern gebe es aber glücklicherweise keine Verletzten.
Vor Ort waren 90 Rettungskräfte im Einsatz. Es wurde ein "MANV", also ein Massenanfall von Verletzten, ausgelöst und zusätzliche Kräfte hinzugezogen.
Personenrettung abgeschlossen: Bahn soll wieder eingegleist werden
Kurz vor 11 Uhr waren die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr im Bereich der Personenrettung weitestgehend abgeschlossen. Jetzt würden die Arbeiten zum Eingleisen der Tram beginnen, teilte Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre auf Threads mit. Dafür wird das Fahrzeug mithilfe von hydraulischen Geräten und einer Verschiebebrücke angehoben und zurück ins Gleis gesetzt. Diese Maßnahmen werden noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen.
Warthaer Straße und Cossebauder Straße sind aus diesem Grund noch immer voll gesperrt. Die Feuerwehr bittet, den Bereich weiträumig zu umfahren.
"Über die Unfallursache kann man bisher nur spekulieren. Das müssen wir erst mal auswerten", so DVB-Sprecher Christian Schmidt (48). Den Schaden schätzt der Sprecher auf einen "hohen fünfstelligen Betrag".
Sowohl der Bus als auch die Bahn seien "im straßengebundenen Verkehr" unterwegs gewesen, hätten somit die Lichtsignale der installierten Baustellen-Ampel beachten müssen: "Die Ampel funktioniert", versichert Schmidt an der Unfallstelle.
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Kreuzung in Briesnitz gesperrt - Umleitungen bei DVB
Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe auf "X" mitteilten, können die Buslinien 68 und 92 nur von Goppeln/Bahnhof Mitte bis zur Haltestelle "Flügelweg" verkehren. Die Linie 92 pendelt zudem zwischen Gottfried-Keller-Straße nach Ockerwitz.
Zwischen Pennricher Straße und Leutewitz können die Haltestellen durch die Tramlinie 12 nicht bedient werden.
Die Straßenbahn wird von Striesen kommend in Richtung Leutewitz ab Pennricher Straße über Hebbelplatz und Dahlienweg zur Endhaltestelle Wölfnitz umgeleitet.
Originalartikel von 9.37 Uhr, zuletzt aktualisiert um 11.47 Uhr.
Titelfoto: Ove Landgraf