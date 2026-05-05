Straßenbahn entgleist bei Unfall mit Bus: 30 Verletzte

Cotta - Eine Straßenbahn und ein Linienbus sind am Dienstagmorgen in Dresden-Briesnitz zusammengestoßen. 30 Personen wurden verletzt!

In Briesnitz sind ein Bus und eine Straßenbahn an der Cossebauder Straße/Ecke Warthaer Straße kollidiert. © Ove Landgraf

Wie ein Sprecher der Dresdner Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall kurz vor 9 Uhr auf der Cossebauder Straße/Ecke Warthaer Straße nahe der Haltestelle "Cossebauder Straße".

Aus bisher noch ungeklärter Ursache war dort ein Bus der Linie 68 aus der Warthaer Straße kommend mit einer Straßenbahn der Linie 12 kollidiert. Diese war aus der Cossebauder Straße gekommen. Infolge des heftigen Zusammenstoßes entgleiste die Tram in der Kurve.

Die Fahrgäste wurden durch den Aufprall sowohl im Bus als auch in der Bahn umhergeschleudert. Dabei verletzten sich 30 Personen (Stand 11.40 Uhr). Darunter auch die beiden Fahrzeugführer, die zudem psychologisch betreut wurden.

Fünf Personen mussten anschließend in Krankenhäuser gebracht werden. Die anderen 25 Leicht-Verletzten wurden vor Ort versorgt und konnten den Unfallort anschließend selbstständig verlassen.

In der Straßenbahn befand sich laut TAG24-Informationen auch eine Kita-Gruppe. Unter den Kindern gebe es aber glücklicherweise keine Verletzten.

Vor Ort waren 90 Rettungskräfte im Einsatz. Es wurde ein "MANV", also ein Massenanfall von Verletzten, ausgelöst und zusätzliche Kräfte hinzugezogen.