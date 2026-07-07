Unfall in der Dresdner Heide: Renault landet im Straßengraben

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In Dresden sind auf der Radeberger Landstraße zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Unfall in den Morgenstunden: In der Dresdner Heide sind zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert.

Der Renault landete im Straßengraben. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort.
Der Renault landete im Straßengraben. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort.  © Roland Halkasch

Ein Renault Clio und ein VW Golf sind laut Polizei gegen 5.40 Uhr auf der Radeberger Landstraße (S95) zusammengestoßen.

Nach TAG24-Infos kam der Renault in einer Linkskurve bei nasser Fahrbahn ins Schleudern und landete nach der Kollision mit dem VW im Straßengraben.

Am Renault und am VW soll Totalschaden entstanden sein.
Am Renault und am VW soll Totalschaden entstanden sein.  © Roland Halkasch
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Es soll verletzte Personen geben. Auch Feuerwehrleute sind an der Unfallstelle im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden.

Titelfoto: Roland Halkasch

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