Unfall in der Dresdner Heide: Renault landet im Straßengraben
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Dresden - Unfall in den Morgenstunden: In der Dresdner Heide sind zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert.
Ein Renault Clio und ein VW Golf sind laut Polizei gegen 5.40 Uhr auf der Radeberger Landstraße (S95) zusammengestoßen.
Nach TAG24-Infos kam der Renault in einer Linkskurve bei nasser Fahrbahn ins Schleudern und landete nach der Kollision mit dem VW im Straßengraben.
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Es soll verletzte Personen geben. Auch Feuerwehrleute sind an der Unfallstelle im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden.
Titelfoto: Roland Halkasch