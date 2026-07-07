Unfall in der Dresdner Heide: Renault landet im Straßengraben

Dresden - Unfall in den Morgenstunden: In der Dresdner Heide sind zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert.

Der Renault landete im Straßengraben. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort. © Roland Halkasch

Ein Renault Clio und ein VW Golf sind laut Polizei gegen 5.40 Uhr auf der Radeberger Landstraße (S95) zusammengestoßen.

Nach TAG24-Infos kam der Renault in einer Linkskurve bei nasser Fahrbahn ins Schleudern und landete nach der Kollision mit dem VW im Straßengraben.