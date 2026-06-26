Tödliche Tragödie in Dresden: Fußgänger (†53) von Straßenbahn erfasst

Dresden - Tragischer Unfall am Freitagnachmittag in der Dresdner Südvorstadt! Ein Fußgänger (†53) ist dort von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden.

Eine Tram der Linie 3 hat bei der Einfahrt in die Haltestelle "Reichenbachstraße" einen Fußgänger (†53) tödlich erfasst. © Roland Halkasch

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, überquerte der Mann kurz nach 15.30 Uhr aus Richtung Studentenwerk kommend bei Rotlicht die Gleise an der Haltestelle "Reichenbachstraße", woraufhin eine Tram der Linie 3 (Fahrtziel Wilder Mann) mit ihm kollidierte.

"Die Person verstarb am Unfallort", erklärte ein Sprecher. In der Straßenbahn habe es keine Verletzten gegeben.

Die Feuerwehr war mit hydraulischem Gerät im Einsatz, um den Stadtbahnwagen vom Typ "NGT DX DD" anzuheben und den Toten zu bergen. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um den Straßenbahnfahrer.

Der Tram-Betrieb war im Bereich der Haltestelle über mehrere Stunden unterbrochen. Die Linien 3 und 8 mussten umgeleitet werden. Ebenso konnten Busse der Linie 66 und der sonstige Verkehr auf der Fritz-Löffler-Straße in stadtauswärtige Richtung nicht fahren.