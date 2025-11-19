Tödlicher Unfall auf Landstraße: Autofahrer erfasst Fußgängerin (†87)

Arnsdorf - Eine 87 Jahre alte Fußgängerin ist im Arnsdorfer Ortsteil Fischbach (Landkreis Bautzen) bei Dresden von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Nach Polizeiangaben wollte die Frau am Dienstagabend gegen 20.24 Uhr die Bundesstraße 6/Bautzner Landstraße überqueren, als ein 57 Jahre alter Autofahrer sie mit seinem Wagen erfasste.

Die Seniorin starb noch an der Unfallstelle.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge könnte der Fahrer die Frau aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse übersehen haben.

Ob weitere Faktoren eine Rolle spielten, sei Teil der laufenden Ermittlungen.