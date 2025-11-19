Tödlicher Unfall auf Landstraße: Alkoholisierter Autofahrer erfasst Fußgängerin (†88)

Arnsdorf - Eine 88 Jahre alte Fußgängerin ist im Arnsdorfer Ortsteil Fischbach (Landkreis Bautzen) bei Dresden von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

In Höhe der Gaststätte Schwarzes Roß wurde die Seniorin tödlich erfasst. © Marko Förster

Nach Polizeiangaben wollte die Frau am Dienstagabend gegen 20.24 Uhr die Bundesstraße 6/Bautzner Landstraße in Höhe der Gaststätte Schwarzes Roß überqueren, als ein 57 Jahre alter Renaultfahrer sie mit seinem Wagen erfasste.

Die Seniorin verstarb wenig später im Krankenhaus.

"Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von umgerechnet 0,32 Promille", so die Beamten.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge könnte der Fahrer die Frau aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse übersehen haben.

Ob weitere Faktoren eine Rolle spielten, sei Teil der laufenden Ermittlungen.